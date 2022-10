Für die Trainer ist‘s ein besonderes Duell

Westenholz

Bester Sturm, beste Abwehr: Der SuS Westenholz ist in der Fußball-Bezirksliga die Mannschaft der Stunde. Die Elf von Thomas Rath gewann zuletzt mit dem imponierenden Torverhältnis von 20:2 fünf Spiele in Folge und führt die Tabelle an. Am Freitagabend (Anstoß: 19.45 Uhr) steht der Landesligaabsteiger vor einer echten Bewährungsprobe. Mit dem Delbrücker SC II stellt sich der Tabellenvierte in Westenholz vor, der im Falle eines Dreiers selbst die Spitze übernehmen kann.

Von Jochem Schulze