In freudiger Erwartung

Paderborn

Am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga steht mit der Partie zwischen dem Hövelhofer SV und SuS Westenholz ein echtes Topspiel an. Denn auf der Waldkampfbahn treffen am Sonntag ab 15 Uhr nicht nur zwei Landesliga-Absteiger aufeinander, sondern auch zwei Teams, die gut in die Saison gestartet sind.

Von Jochem Schulze