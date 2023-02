Heimstarke FSV Bad Wünnenberg/Leiberg gegen auswärtsstarken Hövelhofer SV

Paderborn

In der Fußball-Bezirksliga 13 steht am 18. Spieltag ein echtes Spitzenspiel im Mittelpunkt des Interesses. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der Tabellendritte FSV Bad Wünnenberg/Leiberg den Spitzenreiter Hövelhofer SV.

Von Frank Brock