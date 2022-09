„Mauern“ kommt für Busacca nicht infrage

Am fünften Spieltag der Fußball-Landesliga warten auf die drei heimischen Mannschaften ausnahmslos starke Gegner. Neuenbeken empfängt den Tabellenzweiten Theesen, Mastbruch den Fünften Kaunitz und der SV Heide tritt beim Vierten Maaslingen an.

DJK Mastbruch - FC Kaunitz (So., 15 Uhr). Das nächste Highlight-Spiel für die DJK. Der Tabellenzweite der vorigen Saison und Top-Favorit auf den Aufstieg ist zu Gast am Schatenweg. „Auch wenn alle sagen, Kaunitz steht am Ende ganz vorne, werden wir uns nicht verstecken und voll auf Sieg nach vorne spielen. Da können und wollen wir gar nicht anders vorgehen. Deswegen werden wir diese Partie auch genauso wie alle anderen angehen und es genießen“, sagt Roberto Busacca. Der DJK-Trainer warnt gleichzeitig davor, nicht ins Verderben zu rennen. „Sicherlich werden wir in dieser Begegnung auch viel lernen. Um bestehen zu können, müssen wir eine Topleistung abrufen. Ich denke aber, dass wir zu hundert Prozent die Chance auf einen Punkt haben“, ist Busacca zuversichtlich. Ermauern will er sich den Teilerfolg nicht. Mit acht, neun Mann hinten drin zu stehen, um alles wegzukloppen, dafür sind die Mastbrucher Jungs, wie Busacca seine Mannschaft gerne nennt, einfach zu spielfreudig.

SC RW Maaslingen - SV Heide Paderborn (So., 15 Uhr). Ruhe bewahren, könnte das Motto beim SV Heide lauten. Nach vier Spieltagen mit nur einem Punkt und zwei erzielten Toren auf dem letzten Platz zu stehen, löst keine Panik aus. Denn die Mannschaft macht laut Trainer Björn Schmidt inhaltlich Fortschritte und hatte es, wie schon beim 1:2 gegen Kaunitz, auch zuletzt beim 0:2 gegen den SCV Neuenbeken selbst in der Hand zu punkten – wären denn die vorhandenen Torchancen genutzt worden. Schmidt stellt die momentane Situation sowieso in einen größeren Zusammenhang: „Ich sehe das perspektivisch. Wir wollen hier etwas aufbauen, und dafür muss man erstmal etwas länger am Fundament arbeiten. Es greift nicht alles über Nacht.“ Wobei ihm klar ist, dass sich irgendwann die Erfolge einstellen müssen. Aber warum nicht schon in Maaslingen? Auch wenn der SC aktuell, wie fast immer, mit 11:3 Punkten und neun Punkten schon wieder zu den Top-Teams zählt.

SCV Neuenbeken - VfL Theesen (So., 15 Uhr). Der Westfalenliga-Absteiger VfL Theesen aus Bielefeld steht nach vier Siegen in vier Spielen verlustpunktfrei an zweiter Stelle der Tabelle. Für den SCV ist das nach dem SC Herford und dem TuS Tengern schon der dritte Absteiger im fünften Spiel. Angesichts dieses Hammer-Programms haben sich die Neuenbekener prima geschlagen, stehen sie mit sieben Punkten doch auf Rang sechs. Lediglich in Tengern gab es, allerdings mit unschönen Begleiterscheinungen (verletzte Spieler nach Fouls), eine klare 1:4-Niederlage. Zuletzt siegte der SCV im Derby beim SV Heide 2:0, so dass Neuenbeken der Begegnung mit dem Tabellenzweiten aus Theesen insgesamt selbstbewusst entgegen sehen werden.