Am 22. Spieltag der Fußball-Landesliga erwarten alle drei Paderborner Mannschaften schwere Spiele gegen Teams aus den Top 4 der Tabelle. Während die SF DJK Mastbruch auswärts beim FC Kaunitz antreten, möchte der SV Heide-Paderborn gegen den Zweiten SC RW Maaslingen die Derbypleite wiedergutmachen. Der SCV Neuenbeken trifft im Topduell auf den VfL Theesen.

FC Kaunitz - SF DJK Mastbruch (So., 15 Uhr). Die Mastbrucher wollen auf dem wichtigen 6:1-Erfolg der Vorwoche gegen Schloß Holte aufbauen, haben dabei allerdings eine schwere Aufgabe beim drittbesten Heimteam der Liga vor der Brust. „Kaunitz hat ganz andere Ambitionen als wir und wollte vor der Saison aufsteigen“, weiß Trainer Roberto Busacca. „Für sie ist aber nach oben und unten nun kaum noch etwas möglich, weswegen sie befreit aufspielen können. Das ist gefährlich.“ Dazu ist Kaunitz gewarnt, weil das Hinspiel, wenn auch mit viel Glück, von den Sportfreunden mit 1:0 gewonnen werden konnte. An diese Leistung möchte der selbstbewusste Gast anknüpfen. Die Verteidigung muss ein Augenmerk auf Fabio Kristkowitz haben, der bereits 14 Saisontore erzielt hat. Nicht zur Verfügung steht Sergio Pinto, der sich am Sonntag einen leichten Muskelfaserriss zugezogen hat.