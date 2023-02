Zeit für die ersten Punkte

SC Paderborn 07 U21 – FC Eintracht Rheine. Die U21 hätte den ersten Sieg 2023 gerne schon am vergangenen Wochenende in Rhynern eingefahren. Doch die Partie im Hammer-Stadtbezirk fiel aufgrund der Wetterverhältnisse aus. SCP U21-Trainer Thomas Bertels nimmt es mittlerweile mit Galgenhumor: „Klar hat es viel geregnet an dem Wochenende. Aber unsere Partie war das einzige Spiel, das ausgefallen ist. Vielleicht waren die Wolken und der Regen in Rhynern anders als an den anderen Orten.“ Da in der Kürze der Zeit kein geeigneter Testspielgegner gefunden werden konnte, haben die Paderborner auch am vergangenen Wochenende intensiv trainiert. „Der Motivation hat das keinen Abbruch getan. Wir sind eher noch heißer, endlich wieder auf den Platz zu gehen. Zumal wir gegen Rheine noch etwas gutmachen wollen“, hat Bertels die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel noch gut in Erinnerung. „Das ist eine gut strukturierte Truppe mit erfahrenen Spielern. Wir wollen wieder mit unserer Intensität dagegen halten und unsere Power auf den Platz bringen“, so Bertels.

