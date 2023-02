„Wir glauben an uns“

Fußball-Oberliga: Paderborn in Lotte, Delbrück in Rhynern zu Gast

Paderborn

Der 20. Spieltag in der Fußball-Oberliga beginnt für die heimischen Vertreter bereits am heutigen Samstag. Die U21 des SC Paderborn 07 tritt um 14 Uhr bei den Sportfreunde Lotte an. Auch der Delbrücker SC spielt auswärts. Am Sonntag um 15 Uhr heißt der Gegner Westfalia Rhynern.

Von Mark Heinemann