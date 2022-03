Ausgetragen wurde die Partie am Samstagabend vor etwa 900 Zuschauern im Stadion am Laumeskamp in Delbrück. Und das aus gutem Grund, denn die etwa 150 lautstarken Fans des Wattenscheider Traditionsvereins zündeten mehrfach Pyrotechnik auf der Gegengeraden ab. Das wäre auf den Paderborner Spielstätten in Marienloh oder im Nachwuchsleistungszentrum nicht händelbar gewesen und wird in die Überlegungen für einen möglichen Spielort nach einem Aufstieg sicher mit einfließen.

