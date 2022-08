Einige bekommen eine Pause

Wenn am heutigen Mittwoch (Anstoß: 19.30 Uhr) Fußball-Drittligist SC Verl in der zweiten Runde des Westfalenpokals im Stadion am Laumeskamp antritt, dann kommen bei dem einen oder anderen Verantwortlichen des Delbrücker SC Erinnerungen an einen kalten Abend im Februar 2016 hoch. Der Hövelhofer SV freut sich auf einen Pokalabend gegen Oberligist Westfalia Rhynern.

Delbrücker SC - SC Verl (heute, 19.30 Uhr). „Elmar hat mir die Geschichte jetzt schon mehrfach erzählt“, muss DSC-Trainer Detlev Dammeier über den ersten Vorsitzenden des DSC, Elmar Westermeyer, schmunzeln. Am 24. Februar 2016 empfing der DSC, damals noch Westfalenligist, den in der Regionalliga spielenden SC Verl, der trainiert wird von Mitch Kniat. Die Partie auf Kunstrasen sollte in die Delbrücker Geschichtsbücher eingehen. Erst kassierten die Verler eine Rote Karte in der ersten Halbzeit, dann fiel für mehr als eine halbe Stunde lang immer wieder das Flutlicht aus. Der Pokalfight stand kurz vor dem Abbruch, was den Verlern gelegen gekommen wäre. Als es dann doch weiterging, hatten die Delbrücker ihre Nerven besser im Griff. Etwa eine Viertelstunde vor dem Ende traf Maximilian Meyer für den Außenseiter zum 1:0. Der DSC ließ nichts mehr anbrennen und stand im Halbfinale, wo er erst im Elfmeterschießen am Regionalligisten SG Wattenscheid 09 scheiterte. „Wir haben mit Arminia mal auf Schnee gegen den FC Bayern gewonnen. Das sind immer Optionen“, flachst Ex-Profi Dammeier, um aber schnell wieder ernst zu werden: „Das ist ein tolles Spiel für den Verein und das Team, aber Geschichte ist nicht einfach so wiederholbar. Verl ist klarer Favorit. Trotzdem wollen wir uns gut verkaufen und ihrem Kombinationsspiel etwas entgegensetzen.“ Der 53-Jährige sieht sich auch ein wenig zwischen den Stühlen: „Natürlich wollen alle spielen. Ich muss aber auch die Liga im Kopf behalten, wo wir am Sonntag das schwere Auswärtsspiel in Rheine haben. Wir werden den Westfalenpokal in diesem Jahr nicht gewinnen und müssen uns genau überlegen, wer spielt und wer eine Pause bekommt. Das wird am Ende nicht allen gefallen, es ist dann aber so.“