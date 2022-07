Geografisches Fleißpuzzle: FLVW nimmt die überkreisliche Staffeleinteilung vor

BV Bad Lippspringe gegen USC Altenautal: Dieses Kreisderby wird es auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 13, geben.

Bei den Frauen gibt es nun wieder sechs, bei den Männern 13 Bezirksliga-Staffeln. Die Aufstockung war nach dem vermehrten Aufstieg in der vorzeitig beendeten Corona-Saison 2019/20 nötig geworden. „Durch die nun schrittweise erfolgte Reduzierung hat es einige Umgruppierungen geben müssen“, berichtet Reinhold Spohn.

Der Vorsitzende des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA) hatte am Montag in einer mehrstündigen Arbeitstagung die Einteilung zusammen mit den VFA-Mitgliedern im Sport-Centrum Kamen-Kaiserau vorgenommen. Die insgesamt 140 überkreislich spielenden Frauen-Teams verteilen sich mit je 14 Mannschaften auf eine Westfalenliga-, drei Landesliga- und sechs Bezirksliga-Staffeln.

Bei den Männern gehen 18 Mannschaften in der eingleisigen Oberliga Westfalen an den Start. Je 16 Teams treten in den beiden Westfalenliga-Staffeln an. Ebenfalls ausgeglichen ist das Verhältnis in den vier Landesliga-Staffeln, in denen jeweils 18 Vereine eingruppiert sind. 214 Bezirksligisten verteilen sich auf 13 Staffeln, wobei die Staffelgröße zwischen 15 und 18 Mannschaften variiert. „Wir haben versucht, den bestmöglichen Kompromiss für alle 214 Bezirksligisten zu finden und Fahrstrecken innerhalb der Staffeln so kurz wie möglich zu halten“, verdeutlicht Reinhold Spohn. Der Oberliga-Staffelleiter hat schon den Spielplan angelegt. Demnach starten Neuling Delbrücker SC (gegen FC Gütersloh) und die U21 des SC Paderborn (gegen Westfalia Rhynern) am Sonntag, 14. August (15 Uhr), mit Heimspielen.

Oberliga Westfalen

Staffelleiter Reinhold Spohn

TuS Erndtebrück, SV Westf. Rhynern, SC Preußen Münster II, SV Schermbeck, SG Finnentrop-Bamenohl, FC Gütersloh, SF Siegen, SpVg. Vreden, TSV Victoria Clarholz, TSG Sprockhövel, SC Paderborn 07 II, TuS Ennepetal, FC Eintracht Rheine, ASC 09 Dortmund, VfL SF Lotte (Absteiger RL), 1. FC Gievenbeck (Aufsteiger WL 1), Delbrücker SC (Aufsteiger WL 1), TuS Bövinghausen (Aufsteiger WL 2)

Landesliga 1

Staffelleiter Gero Wittkemper

FC Nieheim, FC Kaunitz, VfB Fichte Bielefeld (Absteiger WL 1), VfL Theesen (Absteiger WL 1), SF DJK Mastbruch (Aufsteiger BL 13), SpVg. Steinhagen, TuS Tengern (Absteiger WL 1), SC Herford (Absteiger WL 1), SC RW Maaslingen, Post TSV Detmold (Aufsteiger BL 3), FC Bad Oeynhausen, SpVg. Brakel, SV Heide-Paderborn, SCV Neuenbeken, FC RW Kirchlengern, TuS Dornberg, TuS Lohe (Aufsteiger BL 1), VfB Schloß Holte (Aufsteiger BL 2)

Bezirksliga 13

Staffelleiter Friedhelm Spey

SC Borchen, Delbrücker SC II, Hövelhofer SV (Absteiger LL 1), SV GW Anreppen, BV Bad Lippspringe, SuS Westenholz (Absteiger LL 1), SV 21 Brenken (Kreis Paderborn), SV 03 Geseke, RW Mastholte, TSV Wewer, USC Altenautal, VfB Marsberg, FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, SuS Cappel (umgruppiert von BL 7 in BL 13), SuS Bad Westernkotten II (Kreis Lippstadt)

Frauen-Landesliga 1

Staffelleiterin Imke Holtmeyer

FC Donop-Voßheide (Absteiger WL), BSV Werther, TuRa Löhne, TuS Belecke, FFC Nethegau (Absteiger WL), Hövelhofer SV, SC Borchen, SV Germania Stirpe, Phönix 95 Höxter, TuS Wadersloh, SV Thülen, TuS Sennelager, SC Enger (Aufsteiger BL 1), Delbrücker SC (Aufsteiger BL 2)

Frauen-Bezirksliga 2

Staffelleiter Wolfgang Spenner

GW Varensell, SJC Hövelriege, SG Langenberg-Benteler, SC Wiedenbrück 2000 (Absteiger LL 1), SG Lieme/Bexterhagen (Kreis Lemgo), TuS Lipperode, SV GW Kollerbeck, TuRa Elsen, FFC Nethegau 21 II, VfB Schloß-Holte, SpVg. Oelde 90 (umgruppiert von BL 7 in die BL 2), TuS Asemissen, Delbrücker SC II, TSV Ostenfelde (umgruppiert von BL 7 in die BL 2)

Westfalenpokal

Im Sport-Centrum Kamen-Kaiserau ist auch der Westfalenpokal ausgelost worden. Oberligist Delbrücker SC reist in Runde eins zum Post TSV Detmold (Landesliga). Die DJK Mastbruch tritt bei SV Westfalia Soest an, ebenfalls ein Landesliga-Aufsteiger. Der Hövelhofer SV hat den TBV Lemgo zu Gast, ebenfalls ein Bezirksligist. Die erste Runde wird zwischen dem 29. Juli und 7. August ausgespielt. Die Paarungen in Runde zwei (8. August bis 1. September): Sieger Detmold/Delbrück - Sieger RW Westtönnen /SC Verl, Sieger Soest/Mastbruch - Sieger VfR Wellensiek/SC Wiedenbrück, Sieger VfB Schloß Holte/SV Westfalia Rhynern - Sieger Hövelhof/Lemgo. In den ersten drei Runden hat das klassenniedrigere Team Heimrecht.