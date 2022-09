„Gucken nicht auf die Tabelle“

Fußball-Oberliga: Delbrücker SC hat am Freitag Lotte zu Gast – U21 beim Großkreutz-Klub

Paderborn

Das heimische Duo in der Fußball-Oberliga muss bereits am Freitagabend ran. Der Delbrücker SC hat um 19.30 Uhr den Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte zu Gast im Stadion am Laumeskamp. Die U21 des SC Paderborn 07 spielt um 19 Uhr beim starken Aufsteiger TuS Bövinghausen.

Von Mark Heinemann