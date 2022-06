Hövelhofer SV:  Trio seit 75 Jahren dabei

Gleich drei Mitglieder konnten für 75-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Willi Stamm und Günter Epping ließen sich entschuldigen, doch Andreas Meier ließ es sich nicht nehmen, die Ehrung persönlich in Empfang zu nehmen. Meier war nicht nur 75 Jahre Vereinsmitglied, sondern in den Anfängen des HSV auch der erste Vorsitzende des Vereins. Vor einigen Jahren wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Die Versammlung ernannte ebenfalls Heinz Thorwesten, Vorsitzender des HSV bis 2004, zum Ehrenvorsitzenden. Da der 1. Vorsitzende Andreas Hollich sich nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellte, musste ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Andreas Hollich war von 2017 bis 2022 Vorsitzender des HSV, für seinen Einsatz applaudierten ihm die Anwesenden HSVer. Die Versammlung wählte folgenden Vorstand: 1. Vorsitzender: Heinz Thieschnieder. Der war in dieser Funktion schon von 2004 bis 2015 tätig. 2. Vorsitzender: Frank Schäfer. 3. Vorsitzender: Ralf Brake, Geschäftsführer: Peter Spiegel, stellvertretender Geschäftsführer: Niklas Horenkamp, Kassierer: Andreas Hollich, Fußballobmann: Luca D‘Angelo, Beisitzer: André Milse und Francesco Fernandez.

Außerdem wurde in der Versammlung über umfangreiche Renovierungsarbeiten am Grünen Weg berichtet. Ermöglicht werden diese dank des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW.

In Vorbereitung auf die neue Saison werden die U17-Mannschaften des VfL Wolfsburg und Fortuna Düsseldorf am 30. Juli ein Testspiel auf der Waldkampfbahn in Hövelhof austragen. Am Wochenende des 12./13. August plant der HSV ein Fußballturnier für Hobby- und Firmenmannschaften.

