Insgesamt vier Aktive des BC Phönix Hövelhof haben an den Deutschen Badminton-Meisterschaften der Altersklassen U15 bis U19 in Mülheim an der Ruhr teilgenommen. Die Nominierung dafür hatten sie sich durch vordere Plätze in der Deutschen Rangliste gesichert.

In der Altersklasse U17 startete Lina Sigge in allen drei Disziplinen. Im Doppel trat sie mit ihrer Bonner Partnerin Jolina Abel, im Mixed mit ihrem Refrather Partner Tim Schmitz an. In der Altersklasse U15 hatten sich gleich drei BC Phönix-Talente die Nominierung gesichert. Joshua Thottungal startete im Einzel und im Doppel mit dem Bonner Jari Hannes. Anna Nischk und Patrick Bollen traten erstmals bei Deutschen Meisterschaften an. Dies taten sie im gemeinsamen Mixed.

Am erfolgreichsten war Lina Sigge, die sich im Mixed bis ins Viertelfinale vorspielen konnte. Nach einem Dreisatzsieg gegen die an Fünf gesetzten Eckert/Blatter (Bayern), musste sich die Paarung Schmitz/Sigge den späteren Finalisten Schmid/Wrona knapp mit 20:22, 13:21 geschlagen geben. Auch im Einzel ging nach ebenfalls guten Leistungen nach einem Auftaktsieg das zweite Spiel verloren. Im Doppel zog die Paarung Sigge/Abel gegen die späteren Medaillengewinner Bourakkadi/Dreesen in einer hochklassigen Partie mit 22:20, 19:21, 15:21 knapp den Kürzeren.

Joshua Thottungals Hoffnungen auf gute DM-Ergebnisse sollten nicht in Erfüllung gehen. Sowohl im Einzel wie auch im Doppel gingen die Auftaktmatches verloren. Zufrieden blickt Patrick Bollen auf sein erstes Turnier auf nationaler Ebene zurück. Im Mixed mit Anna Nischk wusste die Paarung nach dem Freilos in der ersten Runde bei der Achtelfinalniederlage gegen Deters/Otto (Setzplatz fünf) durchaus zu überzeugen.