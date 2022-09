Regionalligist Phönix Hövelhof kassiert Heimniederlage gegen Gladbecker FC

Der BC Phönix Hövelhof hat seinen Heimauftakt in der Badminton-Regionalliga verloren. Beim 2:6 gegen den starken Gladbecker FC gewann einzig Sriteja Kummita sein Einzel. Auch im Doppel punktete er an der Seite von Marvin Barther.

Bei der 2:6-Niederlage an beiden Punkten beteiligt: Hövelhofs Sriteja Kummita.

Erstmalig konnte Hövelhof seine Stammbesetzung aufbieten. Im 1. Herrrendoppel begannen Niklas Kampmeier/ Sven Falkenrich spielstark, ließen jedoch im dritten Satz nach und verloren in drei Sätzen. Sriteja Kummita und Marvin Barther zeigten im 2. Herrendoppel eine konstante Leistung und fuhren den ersten Punkt ein. Dafür blieben Hannah Schiwon und Ricarda Rieke im Damendoppel gegen die spielstarke Serbin Marija Sudimac, die bereits auf Junioren Europameisterschaften eine Medaille einfahren konnte, und Partnerin Lena Seibert chancenlos.

Mit dem 1:2-Rückstand ging es in die Einzel. Alle drei Herreneinzel gingen in den dritten Satz. Letzlich konnte aber nur Sriteja Kummita im 2. Herreneinzel Zählbares einfahren, er setzte sich mit 21:18, 24:26 und 21:8 durch. Das folgende Dameneinzel ging ebenfalls an Gladbeck.

Sven Falkenrich und Ricarda Rieke fanden im abschließenden Mixed nur phasenweise ins Spiel. So stand am Ende eine 2:6-Niederlage.

Am kommenden Wochenende möchte der BC Phönix gegen den 1. BV Mülheim wieder angreifen.

In der Verbandsliga kassierte der BC Phönix Hövelhof II eine 1:7-Niederlage beim starken BC Herringen. Einzig Theo Steinwart punktete im 1. Herreneinzel in einem Dreisatzkrimi. Nach 21:16 und 6:21 steigerte er sich im dritten Durchgang und belohnte sich mit dem 21:19-Sieg.

Tags darauf musste sich die „Dritte“ demselben Gegner ebenfalls 1:7 beugen. Den Ehrenpunkt erkämpfte Dominik Sander mit einem 2:1 im zweiten Herreneinzel.