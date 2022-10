Beim Reit- und Fahrverein Hövelhof wird vom 20. bis 23. Oktober wieder um die goldenen Schleifen geritten. Das traditionelle Herbstturnier findet in diesem Jahr erneut an vier Tagen statt und lockt zahlreiche Teilnehmer an die Buschriege.

Die Südostwestfalen-Meisterschaft feiert 50 Jahre Jubiläum. Der Hövelhofer Reitverein freut sich, in diesem Jahr Austragungsort der Kämpfe um die Medaillen zu sein.

Den Auftakt machen am Donnerstagmorgen die jungen Springpferde, ehe sich ab dem Nachmittag die Dressurreiter in den Dressurreiterprüfungen bis zur Klasse M* messen. Der Freitag steht ganz im Zeichen der Dressur. Für die Nachwuchsreiter findet ein Reiter-Wettbewerb und ein FührzügelWettbewerb statt. In den Dressurprüfungen von der Klasse A* bis M* treten die Dressurreiter gegeneinander an.

Ab Samstag wird das Dressurviereck durch die bunten Stangen ersetzt, und es dreht sich in der Halle des Reit- und Fahrvereins Hövelhof alles um den Springsport. Nachwuchsreiter, Amateure und Profis stellen sich in Springprüfungen der Klasse E bis S* ihr Können unter Beweis und messen sich im Rahmen der Südostwestfalen-Meisterschaft. Das traditionelle Franz-Kesselmeier Gedächtnisspringen, eine Springprüfung der Klasse M**, sowie die abschließende Springprüfung der Klasse S* mit Stechen – der Große Preis von Hövelhof – runden das Turnierwochenende ab.

Sämtliche Prüfungen finden in der großzügigen Reithalle statt, sodass an allen Tagen beste Bedingungen für Pferd und Reiter gewährleistet sind. Am Sonntag findet ab 16 Uhr die Ehrungen aller SOW- Meister der Region statt. Die Vielseitigkeitsreiter und Kutschfahrer machen sich ebenfalls auf zur Buschriege in Hövelhof. Der Reitverein freut sich auf zahlreiche Zuschauer. Infos im Netz: www.reitverein-hoevelhof.de