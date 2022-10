Nachdem die SOW-Meister der Fahrer und der Vielseitigkeitsreiter bereits im Sommer ermittelt worden waren, standen beim RV Hövelhof nun die Meisterschaften der Dressur- und Springreiter als großes Finale an. Zu diesem Anlass hatte der Senneverein zu vier Turniertagen geladen und startete bereits am Donnerstag mit den ersten Wertungsprüfungen in der Dressur. In den verschiedenen Leistungsklassen wurden die neuen Titelträger ermittelt und am Sonntagnachmittag im Rahmen einer großen Feierstunde und eines Showprogramms in der festlich geschmückten Reithalle geehrt.

Athens gewinnt Nixdorf-Preis

Zuvor gab es hochspannenden Sport für die Zuschauer, bis die letzte Prüfung des Sonntags, der Nixdorf-Preis – ein S*-Springen mit Stechen – zu Ende ging. Hier war es der 21-jährige Henning Athens, der die teilweise deutlich erfahrenere Konkurrenz auf die Plätze verwies. Bereits am Samstag sicherte sich Athens im S*-Springen die Plätze drei und vier hinter Sieger Maximilian Schreiber aus Avenwedde. Der junge Reiter vom RV Delbrück flog mit seinem vierbeinigen Partner Bognar Le Loon geradezu durch den Stangenwald und qualifizierte sich erst für das Stechen, um dort dann auch noch einmal sein Können zu zeigen. Mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt siegte der gebürtige Hövelhofer vor seinem Vereinskollegen Sebastian Holtgräve-Osthues und Matthias Berenbrinker vom RV Paderborn, die beide im Stechen jeweils einen Abwurf kassierten. Den Ehrenpreis bekam Henning Athens von Jill Mieleszko-Vekens überreicht, die die Tradition von ihrer in diesem Jahr verstorbenen Großmutter Renate Nixdorf weitergeführt hat und den Nixdorfpreis unterstützt.

Danach folgte die große Meisterehrung der neuen SOW-Meister. Hier gab es die Meisterschaften der Junioren und Jungen Reiter LK fünf und sechs. In der Dressur siegte hier Jasmin Jansen vom RV Schloss Holte vor Sofie Wecker aus Brakel und Lena Nilles vom RV Altenautal. Im Springen ging der Titel in dieser Klasse an Marie Hillemeier mit Simao vom RV Westenholz, die sich gegen Jan Malte Süggeler vom RV Delbrück mit Checkman durchsetzte.

In der Meisterwertung der Leistungsklassen vier und fünf siegte in der Dressur Fiona Meschede vom RV Erwitte vor Julia Mersch mit Flash Dance vom RV Ostenland. Sie setzte sich knapp vor Luisa Hillemeier mit Espasito vom RV Westenholz. Die beiden Reiterinnen waren punktgleich, aber hier entschied dann das bessere Ergebnis aus der zweiten Wertungsprüfung für Julia Mersch. Im Springen ging der Titel der LK vier und fünf zum RV Ostenland an Heike Büser, die mit Centone souverän den Titel erreichte und sich klar vor Lara Lucia Meier aus Steinheim und Isabell Bollrath vom RV Delbrück durchgesetzt hatte.

SOW-Meister geehrt

In der höchsten Klasse, der Meisterwertung der Leistungsklassen eins, zwei und drei, überzeugte in der Dressur Malin Luise Settertobulte vom RV Ostenland mit Finley. Sie sicherte sich den Meistertitel vor Paula Wolters vom gastgebenden RV Hövelhof mit Vridolin. Im Springen war es wieder Henning Athens, der sich nach seinem S*-Sieg auch den Meistertitel sicherte und damit Matthias Berenbrinker mit Diabolo du Ry und Manfred Ebbesmeier vom RV Westenholz auf die Plätze zwei und drei verwies.

Die Ehrung der Meister wurde in einer großen Feierstunde vorgenommen. Hier zeigten der „Kaiser“ Heinrich Wilhelm Johannsmann und Olympiasieger Hubertus Schmidt mit ihren Schülern spannende Trainingseinblicke und die Verlosung der SOW-Jubiläumspreise fanden ebenfalls statt. Während ein Teil der Preise direkt an die Gewinner in der Reithalle übergeben wurde, waren die Losnummern 845, 633, 925 und 1435 ebenfalls erfolgreich und dürfen sich über VIP-Tickets für Fußballspiele freuen. Sie können ihre Preise unter der E-Mailadresse kessel[email protected], gegen Vorlage des Originalloses abholen. Zum Abschluss wurden alle SOW-Meister des Jahres aus allen Disziplinen geehrt und von einem Oldtimer-Showbild von Charly Bee begleitet.