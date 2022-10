Starke Ausbeute für BC Phönix bei den Westdeutschen Titelkämpfen

20 Badminton-Talente des BC Phönix Hövelhof hatten sich für die Westdeutschen Meisterschaften U11 bis U19 in Mülheim qualifiziert. Die Ausbeute konnte sich sehen lassen: eine Gold-, eine Silber- und vier Bronzemedaillen. Lina Sigge (U17) steuerte einen kompletten Medaillensatz bei. Sie wurde so in allen Disziplinen ihrem jeweiligen Setzplatz gerecht.

Joshua Thottungal (U15) erreichte im Einzel und im Doppel den Bronzeplatz. Nick Klassen (U13) stand erstmals bei Westdeutschen Titelkämpfen auf dem Siegertreppchen. Zudem konnten sich sieben weitere BC Phönix-Spieler über das Erreichen von Viertelfinals freuen.

In der Altersklasse U11 war der BC Phönix Hövelhof im Jungeneinzel mit einem Trio qualifiziert, allerdings musste Favorit Jannis Kampmeier kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Erik Sigge zog mit einem souveränen Sieg ins Viertelfinale ein. Als jahrgangsjüngerer Spieler konnte Mika Teichrieb wertvolle Erfahrung sammeln.

In der Altersklasse U13 mischten Nick Klassen, Alexander Franzke, Nell Brockmann und Jana Hölting in allen drei Disziplinen mit. Neben dem Medaillengewinn im Doppel mit Lennart Breer (TG Herford) erreichte Nick Klassen mit einem Auftaktsieg im Einzel das Achtelfinale.

Ebenfalls mit Auftaktsiegen und guten Leistungen erreichten Nell Brockmann und Jana Hölting das Achtelfinale. Finja Storm trat an der Seite von Malte Bimmermann im Mixed und im Einzel an. Auch Alexander Franzke, der sich zuletzt in sehr guter Form befand, musste krankheitsbedingt die Teilnahme absagen.

In der Altersklasse U15 überraschte der zweifache Medaillengewinner Joshua Thottungal mit einem Bronzeplatz im Einzel. Im Doppel mit Tom Klein (BC Beuel) verpasste er knapp den Finaleinzug. Auch Anna Nischk zeigte mit guten Leistungen und Auftaktsiegen im Einzel und im Doppel (mit Lina Riebeling), dass sie zu den Topspielerinnen ihrer Altersklasse zählt. Das Doppel musste sich im Viertelfinale den späteren Siegern Iffland/Steffes (TV Refrath) mit 15:21, 21:23 geschlagen geben. Ebenfalls in allen drei Disziplinen war Patrick Bollen dabei.

In der Altersklasse U17 zählte mit ihren drei Medaillengewinnen Lina Sigge zu den Topspielern. Im Einzel und im Mixed mit Tim Schmitz (TV Refrath) spielte sie überzeugend auf. Im Doppel konnte sie an der Seite von Jolina Abel (BC Beuel) nach drei souveränen Zweisatzsiegen den Titelgewinn feiern. „Das gewonnene Doppelfinale war der perfekte Schlussakt für dieses Turnier. Ich bin so glücklich über unsere Leistung“, resümierte Lina Sigge.

Den Einzug ins Viertelfinale schafften im Doppel Tarik Colak/Noah Akman und Isabella Tews/Amy-Marie Billig (TuRa Elsen). Henri Saur trat an der Seite von Anna Nischk im Mixed an. Beide verloren das Auftaktspiel in zwei Durchgängen gegen die an vier gesetzte Paarung.

Aufgrund einer Pflichtfortbildung konnte der zuletzt stark aufspielende Bastian Bee (U19) im Einzel und im Doppel mit Vereinskollege Silas Fortmeier nicht antreten.