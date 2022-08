HSV-Abwehr gefordert

In der Fußball-Bezirksliga 13 steht am dritten Spieltag der gut gestartete Delbrücker SC II am Sonntag um 15.15 Uhr beim SC Borchen vor einer schweren Prüfung. Der Absteiger Hövelhofer SV empfängt ab 15 Uhr die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, während der USC Altenautal eine Stunde später den noch unbesiegten BV Bad Lippspringe zu Gast hat.

Beim Delbrücker SC II zeigte sich in den ersten beiden Spielen deutlich, wie qualitativ hochwertig der Kader in dieser Saison besetzt ist. So legte der DSC II sowohl vor 14 Tagen in Hövelhof als auch am vorigen Sonntag beim 4:0 gegen Anreppen nach der Pause deutlich zu. „Da momentan nur der im Urlaub weilende Niklas Schütte fehlt, habe ich bei der Nominierung des Kaders und der Startelf derzeit ein Luxusproblem. In Borchen erwarte ich ein schweres Spiel. Auf dem Hessenberg ist es immer schwer zu spielen“, sagt Trainer Benjamin Braune, dessen Elf nach der unglücklichen 1:2-Niederlage aus der Vorsaison noch etwas gutzumachen hat.