Joker Hermelingmeier überragt

In der Fußball-Bezirksliga 13 hat der Delbrücker SC II am zweiten Spieltag mit einem 4:0-Sieg über den SV GW Anreppen seine Ambitionen unterstrichen. Auch der BV Bad Lippspringe kam beim 2:1 gegen Geseke zum zweiten Sieg im zweiten Spiel. Ihre ersten Dreier holten die Absteiger Hövelhofer SV (2:1 in Brenken) und SuS Westenholz (4:2 gegen Mastholte).

Delbrücker SC II - SV GW Anreppen 4:0 (1:0). In der ersten Hälfte hielt Anreppen gut mit und geriet in der 25. Minute durch einen Kopfball von Noah Diederichs (25,) nach einem Freistoß mit 0:1 in Rückstand. Zuvor hatten Matthias Halfmann (18.) und Ji One Vahng (22.) zwei große Chancen zur DSC-Führung vergeben. Nach der Einwechselung von Hendrik Hermelingmeier (54.) passte dieser 60 Sekunden später auf Raphael Meiß, und dessen Vorlage verwertete der Ex-Anreppener Michael Özkaya zum 2:0. Der überragende Hermelingmeier traf nach herrlichem Pass von Bager Ogan kurz darauf zum 3:0 (57.), ehe Joker Christian Ilia (81.) nach Traumpass von Hermelingmeier der 4:0-Endstand gelang. „Es ist sehr erfreulich, dass wir momentan ohne Qualitätsverlust wechseln können. Die drei Tore nach der Pause waren sehr schön rausgespielt“, lobte DSC-Coach Benjamin Braune. „Vor dem 1:0 habe ich ein Foul des Delbrücker Torschützen gesehen. Nach der Pause war uns der DSC II in allen Belangen überlegen“, resümierte GW-Trainer Dennis Thieschnieder.