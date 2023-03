Ein fast perfektes Wochenende

Unterdessen wurden die Spiele der A-Junioren und B-Juniorinnen des Delbrücker SC kurzfristig auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

A-Junioren-Landesliga

SV Heide - JFV Lohe-Bad Oeynhausen 2:1 (1:0). Die Gäste waren zunächst deutlich besser im Spiel. Doch wie aus dem Nichts gelang den Rothekickern acht Minuten vor dem Pausenpfiff die Führung durch Marios Aliprasitis. Damit stellten sie das Spiel auf den Kopf und kamen in der zweiten Halbzeit über den Kampf deutlich besser in die Partie. Nach dem 2:0 durch Kenan Kaba verpassten die Gastgeber die vorzeitige Entscheidung, so dass sie nach dem Anschlusstreffer durch einen fragwürdigen Handelfmeter in der hektischen Schlussphase noch ein wenig zittern mussten.

B-Junioren-Westfalenliga

1. FC Gievenbeck - SC Paderborn 07 U16 1:3 (1:0). Die Gäste ließen im gesamten Spielverlauf nichts zu. Dennoch konnten die Gastgeber in der ersten Halbzeit vollkommen überraschend in Führung gehen. Dank einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei und Toren von Rayan Kamugira, Luca Karlowski und Ermal Krasniqi kam die Mannschaft von Trainer Lukas Kruse aber noch zu einem verdienten Sieg.

B-Junioren-Landesliga

Delbrücker SC - FC Iserlohn II 0:1 (0:0). Wieder einmal hatte der DSC viel Ballbesitz und wieder einmal konnten sie daraus kein Kapital schlagen. Ein individueller Fehler sorgte zudem dafür, dass es am Ende auch nicht zu einem torlosen Unentschieden reichte.

SpVg Brakel - SV Heide 2:1 (0:1). „Brakel war kämpferisch besser und agierte mit mehr Leidenschaft. Daher müssen wir an diesem Tag verdientermaßen gratulieren“, berichtete Heides Trainer Florian Bobe nach dieser Niederlage. Dennoch war es sehr unglücklich, da das entscheidende Tor erst in der vierten Minute der Nachspielzeit viel. So reichte die 1:0-Führung durch Samih Uslu für die Gäste nicht einmal für ein Unentschieden.

C-Junioren-Landesliga

SV Rödinghausen II - SV Heide 0:4 (0:1). Trotz einer hektischen Anfangsphase nahmen die Gäste den Schwung der vergangenen Spiele mit und kamen zu einem klar verdienten Sieg. „Wir können uns derzeit für unseren Aufwand belohnen“, freute sich auch Trainer Tony Abdallah. Je zweimal waren Matteo Scardigno und Arda Moumin erfolgreich.