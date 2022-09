(K)ein Spiel wie jedes andere

Paderborn/Delbrück

Ist das Nachbarschaftsderby in der Fußball-Oberliga zwischen dem gastgebenden Delbrücker SC und der U21 des SC Paderborn 07 am Freitagabend ein besonderes Spiel oder nicht? Komplett einig sind sich beide Trainer nicht in ihrer Meinung. Anstoß im Stadion am Laumeskamp ist um 19.30 Uhr.

Von Mark Heinemann