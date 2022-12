In der Landesliga verteidigten die Herren des SC Borchen mit dem hart erkämpften 67:58-Erfolg beim TSVE Bielefeld II die Tabellenführung. Die Landesliga-Damen des VfL Schlangen gewannen das Nachbarschaftsduell gegen den SC GW Paderborn mit 77:42 und bleiben damit ungeschlagen.

2. Regionalliga Herren

Paderborn Baskets II -Accent Baskets Salzkotten 78:104. „Das war ein souveräner Sieg. Unsere Leistung war wirklich in Ordnung“, sagte Salzkottens Trainer Martin Krüger nach dem Spielschluss in der Reismannhalle. Dort hatten die Gäste nur im ersten Viertel einige Startprobleme offenbart. So hielten die Reservisten die Partie bis zum 16:22 offen. Als die Sälzer zu Beginn des zweiten Viertels physischer agierten und einen 10:0-Lauf starteten, war das Derby frühzeitig entschieden.

Salzkottens US-Profi Keith Hayes zeigte seine bislang beste Saisonleistung und erzielte 53 Punkte. Auch Thomas Stukenberg (14) und Denis Federici (10) trafen zweistellig. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir waren körperlich klar unterlegen“, sagte Milos Stankovic. Dem Baskets-Trainer hatten aufgrund von Erkrankungen und Verletzungen nur sechs Akteure zur Verfügung gestanden. So halfen noch zwei Spieler aus der Dritten aus.

Oberliga Herren

Marler BC – TV Salzkotten II 81:83. Mit dem knappen Sieg verteidigte der Aufsteiger den guten dritten Tabellenplatz. Die Hederstädter waren mit sieben Akteuren angetreten und lagen lange im Hintertreffen. Im Schlussviertel brachte Matthias Schmidt mit verwandelten Dreipunktwürfen die Gäste heran, ehe Leon Rottkamp die Verantwortung übernahm und mit mutigen Aktionen den Sieg eintütete.

Landesliga Herren

TSVE Bielefeld II - SC Borchen 58:67. Der SCB trotzte vielen widrigen Umständen und fuhr einen klassischen Arbeitssieg ein. Die Gäste gewannen das erste Viertel mit 22:18 und lagen anschließend stets in Führung, konnten sich jedoch nie vorentscheidend absetzen. „Am Ende haben wir unsere Freiwürfe getroffen“, berichtete Christoph Bartels. Borchens Trainer lobte Nils Kalwa und Leander Aselmann. Am heutigen Dienstag (20 Uhr, Sporthalle Gallihöhe) hat der SCB im Achtelfinale des Verbandspokals den Zweitregionalligisten Lippebaskets Werne zu Gast. „Wir wollen Spaß haben und die Werner vielleicht ein wenig ärgern“, gibt Bartels die Richtung vor.

VfL Schlangen – Bulldogs Bielefeld 63:71. Der VfL fand stark in die Partie und gewann das erste Viertel mit 15:9. „Anschließend mussten wir unserer gesundheitlichen Situation Tribut zollen und sind in Rückstand geraten“, so Schlangens Trainer Sinan Erbas. Das Comeback seiner Spieler im letzten Abschnitt imponierte ihm, doch einen möglichen VfL-Sieg wussten die Gäste an der Freiwurflinie zu verhindern.

Paderborn Baskets III – TV Salzkotten III 67:65. „Die dreckigen Siege sind die schönsten“, kommentierte der Paderborner Toto Schäfers eine Begegnung, in der die Sälzer dank ihrer treffsicheren Distanzschützen lange und zwischenzeitlich sogar mir 14 Zählern Differenz geführt hatten. „In der Schlussphase hat unsere Verteidigung dann aber funktioniert“, betonte Schäfers, der seinen Teamkollegen Timo Düchting aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung heraushob.

Landesliga Damen

VfL Schlangen – SC GW Paderborn 77:42. Von Beginn an waren die Tabellenführerinnen aus Schlangen die spielbestimmende Mannschaft im Derby. Mit vielen gut heraus gespielten Würfen, sichererer Trefferquote von außen und hohem Tempo zog der VfL schnell davon. Da GW zudem einige gute Chancen nicht nutzen konnte und in keinen Rhythmus fand, war das Spiel zur Halbzeit (38:14) bereits entschieden. „Wir haben heute eine souveräne Leistung gezeigt und schnell für klare Verhältnisse gesorgt“, so VfL-Coach André Helzel.