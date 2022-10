Dahl/Dörenhagen nimmt Fahrt auf

SV Marienloh - FC Dahl/Dörenhagen 0:2 (0:2). „Es hat nicht die bessere Mannschaft, sondern die clevere Mannschaft gewonnen. Dahl/Dörenhagen war aber sehr gut eingestellt“, berichtete Marienlohs Trainer René Wegs nach Spielschluss. Das Spitzenspiel war in den ersten 30 Minuten von Taktik geprägt. In der 42. Minute ging der Gast in Führung. Als sich zwei Spieler und der Torwart etwas unglücklich über den Haufen liefen, schob Mathis Wietfeld den Ball in den leeren Kasten. Nach einem Eckball baute Bülent Aktan mit einem unhaltbaren Kopfball fast mit dem Pausenpfiff den Vorsprung aus. In der zweiten Halbzeit erhöhte Marienloh etwas den Druck, die größeren Chancen erspielte sich jedoch der FC und fuhr einen verdienten Sieg ein. „Wir sind glücklich und nehmen den Sieg gerne mit“, sagte Dahl/Dörenhagens Trainer Alexander Ditz.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar