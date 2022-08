Bezirksligist USC Altenautal ist mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden

Der 2021 gegründete USC Altenautal geht mit Optimismus in seine zweite Bezirksligasaison der noch jungen Vereinsgeschichte. Coach Carsten Volbert und sein Co-Trainer Matthias Berg peilen einen Platz im oberen Drittel an.

Da der SV Atteln bereits von 2004 bis 2021 ohne Unterbrechung in der Bezirksliga spielte, sehen die Zuschauer am Hainberg nun schon in der 19. Spielzeit in Folge Spiele in der achthöchsten deutschen Fußballklasse. Ein bemerkenswerter Erfolg, der für die gute Arbeit der Verantwortlichen um Obmann Jörg Kahmen spricht.