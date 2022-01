Mastbruch das Maß aller Dinge

Die Tabelle der Fußball-Bezirksliga 13 bietet zum Jahreswechsel ein beinahe komplettes Bild. Im neuen Jahr stehen rund um den ersten Rückrundenspieltag am Sonntag, 13. Februar, lediglich drei Nachholpartien an.

Ein Mal ist dabei auch die DJK Mastbruch gefordert. Das Team von Roberto Busacca führt mit sechs Punkten Vorsprung die Tabelle an und ist in jeder Hinsicht das Maß aller Dinge. Die ungeschlagenen „Jugendkraftler“ haben die meisten Tore (63) geschossen und die wenigsten Gegentreffer (10) kassiert. Lediglich beim 3:3 in Delbrück gab der Herbstmeister zwei Punkte ab. Die Heimbilanz der tief besetzten Mannschaft ist makellos. „Wir werden vielleicht auch mal ein Spiel verlieren. Doch wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen und ziehen unser Ding durch“, sagt Busacca einen Satz, den keiner seiner Trainerkollegen in Zweifel zieht.