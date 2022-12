Dolphins starten gegen Kiel

American Football: Der Spielplan für die neue Saison in der GFL 1 Nord ist da

Paderborn

Da steigt doch gleich die Vorfreude: Der American Football Verband Deutschland hat den Spielplan für die kommende Saison in der GFL1 Nord veröffentlicht. Demnach starten die Paderborn Dolphins als Oberhaus-Rückkehrer am Sonntag, 21. Mai 2023, mit einem Heimspiel gegen die Kiel Baltic Hurricanes in die neue Spielzeit.