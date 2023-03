Jetzt erst recht: Paderborns U21 hat vor dem Heimspiel gegen Bövinghausen Personalprobleme

Paderborn

Die beiden heimischen Fußball-Oberligisten waren bei den Heimspielen lange im Gleichschritt. Am 22. Spieltag trennen sich die Wege. Der Delbrücker SC muss bereits am Samstagabend um 17 Uhr bei den Sportfreunde Lotte ran. Die U21 des SC Paderborn 07 empfängt am Sonntag (15 Uhr) auf der Marienloher Sportanlage Breite Bruch den TuS Bövinghausen.

Von Mark Heinemann