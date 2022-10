„Trainingseindrücke fantastisch“

Paderborn

Die Meisterschaft in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord beginnt für die Sportschützen des SSV St. Hubertus Elsen an diesem Wochenende mit einer Premiere: In Abwesenheit ihres Landsmanns Istvan Péni, wie auch Denise Palberg bei der Weltmeisterschaft in Kairo am Start, führt erstmals die junge Ungarin Dorina Toma die Elsener Equipe in Petersburg (Landkreis Fulda) als Nummer eins an.