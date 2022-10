Am 29. Oktober feiert der SV Blau-Weiß in der Schützenhalle Benhausen 100 Jahre Tradition und Leidenschaft. Beginn ist um 19.21 Uhr.

MEHR ZUM THEMA Den SV Blau-Weiß Benhausen gibt es seit 100 Jahren Feierlichkeiten auf 2022 verschoben

Fünf Abteilungen

Seit 1921 rollt in Benhausen der Ball. Gegründet wurde der SVB, damals noch DJK Benhausen, als reiner Fußballverein. Seit Beginn der Vereinsgeschichte war der Sportplatz der „Benser Bahndamm“. Heute bietet der Verein noch viel mehr als das, was er 1921 noch war. Jung und Alt haben die Gelegenheit, sich in Gesellschaft zu bewegen.

So führt der Verein heute neben der Fußballabteilung noch weitere Abteilungen, die Angebote für alle Altersklassen bieten. Hierzu zählen neben der Tischtennis- auch die Wander- und Tanzabteilung. Erweitert wurde das Vereinsangebot auch um eine Lauf- und Ausdauergruppe, die zusammen mit Volleyball und Badminton zur Breitensportabteilung des Vereins gehört. Hier bietet der Verein ambitionierten Hobbysportlern die Möglichkeit, sich wöchentlich in geselliger Umgebung zu bewegen und Ausgleich zum Alltag zu schaffen.

Corona vereitelt Jubiläum

Anlässlich der Entwicklung der pandemischen Lage musste auch beim SVB der Spiel- und Übungsbetrieb stark eingeschränkt werden. „Wie bei allen anderen Vereinen der Region hat die Pandemie auch den SVB vor größere Herausforderungen gestellt“ sagt der erste Vorsitzende des Vereins, Dr. Andreas Müller. „Wir freuen uns daher umso mehr, unser 100-jähriges Bestehen in diesem Jahr nachfeiern zu können.“

Ein Jahr lang wird gefeiert

Um das Jubiläum gebührend zu begehen, wurden die Feierlichkeiten auf das gesamte Jahr 2022 verteilt. Die Breitensportabteilung veranstaltete im Juni einen Familienbrunch für Klein und Groß, die Fußballabteilung lud im August zur blau-weißen Sommerparty in die Schützenhalle Benhausen ein. Einen Blick zurück gibt es in Form einer Festzeitschrift, die mit Text und Bild die spannende Geschichte des Vereins skizziert. Zur großen Jubiläumsfeier lädt der SV Blau-Weiß Benhausen am 29. Oktober in die Schützenhalle Benhausen ein. Die Veranstaltung beginnt um 19.21 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei Edeka Henning in Benhausen (Im Knick 2, 33100 Paderborn) und an der Abendkasse (im Preis ist das Essen inbegriffen) erhältlich.