22 Teams aus dem Kreis Paderborn kicken auf Verbandsebene

Der Fußballkreis Paderborn ist im Jugendbereich auf Verbandsebene in der Saison 2022/23 erneut recht prominent vertreten. Wie in der Vorsaison nehmen 22 Mannschaften am überkreislichen Spielbetrieb teil.

Neben dem sportlichen Abstieg der D-Junioren des SV Heide aus der Bezirks- in die Kreisliga verzichteten die A-Junioren der JSG Schwaney/Egge auf ihr Startrecht in der Bezirksliga und stiegen freiwillig ab. Dafür schafften mit den B-Junioren der DJK Mastbruch und den C2-Junioren des Delbrücker SC zwei Teams den Sprung aus der Kreis- in die Bezirksliga.

Während die A- und B-Junioren des SC Paderborn 07 in der Bundesliga ihren Meisterschaftsspielbetrieb bereits am zurückliegenden Wochenende aufgenommen haben, starten die Mannschaften auf Regional- und Verbandsebene am kommenden Wochenende in die neue Saison.

Meisterrunde anvisiert

Nach dem Abstieg der B-Juniorinnen des Delbrücker SC aus der Regionalliga spielt mit den C-Junioren des SC Paderborn 07 noch ein Kreisteam in dieser Liga. In dieser Altersklasse ist die U15-Regionalliga die höchste deutsche Spielklasse. Erneut kämpft die Mannschaft von Trainer Frederik Peterburs in einer Einfachrunde bis Weihnachten um die Qualifikation zur Meisterrunde. Vorrangiges Ziel der Paderborner ist dabei aber die Qualifikation zur Staffel 1 der Saison 2023/24, da ab der genannten Spielzeit die Regionalliga in zwei durchgehenden Staffeln spielt. Da das erste Spiel gegen Borussia Dortmund bereits auf den 12. November verschoben worden ist, startet der SCP erst am 27. August beim Hombrucher SV in die neue Spielzeit.

Die U15 des SCP, hinten von links: Elham Kajtazi, Samir Yusufi, Maximilian Martin, Semih Türkan, Josia Weth, Lasse Eickel, Magnus Luttmann, Carlos Müller. Mitte von links: Ayhan Tumani (Leiter Sport NLZ), Torwart-Trainer Marvin Fenske, Betreuer Dirk Gundlach, Sohail Arsalan, Aboubacar Bangoura, Jordan Haslem, „Co“ Pascal Pundmann, Trainer Frederik Peterburs. Vorne von links: Nevio Lindau, Emir Yildirim, Sedik Gariba, Simon Neufeld, Konstantin Sommer, Damiano Schiano, Max Jakob, Lorenz Gördes, David Pernizki, Diego Backes. Foto: Manfred Lindau

„Oben mitspielen“

Die B-Juniorinnen des Delbrücker SC hatten sich erst gegen Ende der Regionalligasaison dort zu Recht gefunden und konnten somit den Wiederabstieg in die Westfalenliga nicht vermeiden. „Wir wollen in der Westfalenliga wieder oben mitspielen und schauen dann was am Ende dabei rauskommt“, berichtet DSC-Coach Johannes Elma. Zum Auftakt steht für seine Mannschaft gleich ein OWL-Duell an. Am Sonntag führt die Reise zur U16 vom DSC Arminia Bielefeld.

Ziel: Weiterentwicklung

Ebenfalls in der Westfalenliga spielen die U16 des SC Paderborn 07 und die C-Junioren des Delbrücker SC. Mit einer fulminanten Rückrunde sicherten sich die Paderborner frühzeitig die Meisterschaft in der Landesliga und somit ihr Ticket in der höchsten Spielklasse auf Verbandsebene. Für die Mannschaft von Trainer Lukas Kruse ist dies die ideale Spielklasse zur Weiterentwicklung. Neben dem eigenen sportlichen Klassenverbleib darf aber auch die U17 nicht aus der Bundesliga absteigen, da nur eine Mannschaft pro Verein in dieser Spielklasse spielen darf, um weiterhin die Förderung auf allerhöchstem Niveau anzubieten. Der SCP spielt zum Auftakt am Sonntag beim VfB Waltrop.

U15 des DSC: Danis Alibasic, Henry Blank, Luis Braun, Lukas und Moritz Diekotto, Kamil Dobrowolski, Ole Forker, Elian Gerke, Felix Hansen-Schwartz, Orhan Kalyoncu, Lars Kautschor, Joshua Kirchmaier, Noah Kirschner, Johannes Lapsien, Hannah Leßner, Reza Najafi, Raúl Santana, Yassir Taberkent, Danny Ternowoj, Jakob Weidemann, Arne Wiegers, Lukas Wördehoff. Foto: DSC

Timo Kell neuer Trainer

Einen neuen Mann an der Seitenlinie haben die Delbrücker C-Junioren. Timo Kell folgt auf André Menke, der zum SC Verl gewechselt ist. Kell führte in der abgelaufenen Saison die Delbrücker CII in die Bezirksliga und kämpft nun quasi mit den gleichen Spielern in der Westfalenliga um den erneuten Klassenerhalt. Zum Auftakt empfangen sie am Samstag den VfL Theesen.

Fingerhut löst Nolte ab

In der Landesliga der A-Junioren spielen mit dem Delbrücker SC und dem SV Heide weiterhin zwei Kreisteams. Während beim DSC wie in der Vorsaison Björn Traufetter auf der Bank sitzt, mussten die Rothekicker kurzfristig den Abgang von Trainer Christian Nolte verschmerzen, den es zum Senioren-Landesligisten nach Bad Westernkotten zog. Dafür ist nun Marc Fingerhut der neue Chef an der Seitenlinie. Fingerhut trainierte zuletzt die Senioren vom TuS Altenbeken. Im ersten Spiel reist seine Mannschaft am Sonntag zum SV Westfalia Rhynern, während der DSC parallel den FC Preußen Espelkamp empfängt. Derweil die Delbrücker einen gesicherten Mittelfeldplatz anstreben, umschreiben sie in Heide ihre Ambitionen lieber so: „Attraktiven Fußball spielen und ans Leistungslimit gehen.“

Die U19 des Delbrücker SC möchte in der A-Junioren-Landesliga auf einem gesicherten Mittelfeldplatz abschließen. Hinten von links: Tim Atorf, Mats Thielemann, Luca Storm, Finn Gärtner, Aaron Bracke, Louis Downes. Mitte von links: Trainer Björn Traufetter, Co-Trainer Ardian Jevric, Jan-Peter Michaelis, Hendrik Sander, Lukas Braun, Mathis Wippermann, Boban Petreski, Jonas Sander, Antonii Rydnik. Vorne von links: Justus Lummer, Aleksandar Stoimenov, Andreas Wüstner, Dominik Konopka, Juliano Meyer, Marvin Meier, Dennis Vazemiller, Jeremy Franz, Gianluca Martina. Es fehlt: Fabrizio Furnari. Foto: DSC

„Mehr als nur mithalten“

In der B-Junioren-Landesliga gibt es mit Delbrück und Heide die gleiche Vereinskonstellation, nur dass hier die Paderborner in der zurückliegenden Saison erst den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht hatten. „Wir haben schon in der Serie gezeigt, dass wir gegen andere Landesligisten nicht nur mithalten können. Das wollen wir diese Saison auch kon-stant unter Beweis stellen“, sagt Heides Trainer Florian Bobe. Der SVH möchte den Kreis Paderborn einfach gut in der Liga vertreten. Zum Auftakt empfangen sie dabei am Sonntag mit dem SV Rödinghausen gleich einen der Topfavoriten. Der DSC um Trainer Florian Brinkschröder, der neben der bestmöglichen Weiterentwicklung der Spieler den Klassenverbleib anstrebt, startet zeitgleich beim VfL Theesen in die neue Spielzeit.

19 externe Neuzugänge

Ebenfalls den Aufstieg in die Landesliga schafften die C-Junioren des SV Heide. Damit dort am Ende der Nichtabstieg steht, haben sich die Verantwortlichen gleich 19 externen Neuzugänge geangelt, da der Unterbau in den beiden Folgejahrgängen nicht vorhanden oder nicht das sportliche Niveau hat. Erster Gegner auf dem Weg, „möglichst viele Spiele zu gewinnen“, ist am Samstag der SC Münster 08.

Weitere überkreisliche Teams stellen die DJK Mastbruch (A-, B- und C-Junioren), Delbrücker SC II (B-, C-Junioren und B-Juniorinnen), sowie TuRa Elsen (D-Junioren), die allesamt in den jeweiligen Bezirksligen spielen.

Die U14-/U13- und U12- Nachwuchsmannschaften des SCP spielen weiter im WDFV Nachwuchs-Cup, wo es keine sportlichen Absteiger gibt.