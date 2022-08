3:2 gegen Regensburg: Untouchables erreichen das DM-Finale

Das „Endspiel“ am Sonntag war mit 6:0 eine unerwartet klare Angelegenheit. 10:3 Hits sprachen eine deutliche Sprache. „Eine klasse Teamleistung. Die Jungs haben immer an sich geglaubt. Wir waren wacher und aggressiver“, jubelte Headcoach Jendrick Speer, der die Partie wegen einer Corona-Infektion zu Hause am Bildschirm verfolgte und Anweisungen per Handy gab. Pitching Coach Matt Kemp war Chef. Im DM-Finale geht es gegen die Bonn Capitals.

