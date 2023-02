Tor von Felix Preis öffnet die Tür zum Endspiel

Der Lohn: die Qualifikation für die Deutschen Hallenmeisterschaften, die vom 10. bis 12. März in Duisburg ausgetragen werden. Erstmalig nimmt damit eine Nachwuchsmannschaft aus dem Kreis Paderborn an der Hallen-DM teil.

In Duisburg besiegte die Mannschaft von Trainer Markus Driller, der in der Winterpause Marc Fingerhut abgelöst hatte, am ersten Turniertag Ratingen 04/19 (2:1) und den SV Bergisch-Gladbach (3:0). Schleppend verlief hingegen der Start in den zweiten Turniertag. Das 1:1 gegen den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und die 0:2-Niederlage gegen die SpVg Brakel reichten trotzdem zu Gruppenplatz zwei und dem Einzug in das Halbfinale.

Dort trafen die Rothekicker auf den favorisierten Mittelrheinligisten Fortuna Köln und zogen nach einem Treffer von Felix Preis mit einem 1:0 in das Finale ein. Dort wartete dann wie in der Vorrunde der SV Bergisch Gladbach. Auch Bergisch Gladbach spielt auf dem Feld in der Mittelrheinliga, die vergleichbar mit der hiesigen Westfalenliga ist.

Das Endspiel war wesentlich spannender als die Partie in der Vorrunde, aber auch hier zeigten die Paderborner ihre Hallenstärke und setzten sich am Ende nach zwei Toren von Til Kottmann und einem Treffer von Felipe Priego Wyshoff mit 3:2 verdient durch. Heide freut sich nun auf die Deutschen Meisterschaften als krönenden Abschluss der Hallensaison.

Auch auf dem Feld hat das erste Spiel des Jahres 2023 stattgefunden. Dabei besiegte der SC Paderborn 07 in der Abstiegsrunde der C-Junioren-Regionalliga RW Oberhausen mit 2:0 (0:0). In dieser Runde werden nicht nur die Absteiger aus der Regionalliga gesucht, sondern die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei qualifizieren sich auch für die neue Regionalliga eins in der kommenden Saison.

Von der Spielzeit 2023/24 an wird es insgesamt zwei Regionalligen geben. Dabei werden die in der Herbstrunde erspielten Punkte mitgenommen. Für den SCP war dies ein gelungener Auftakt hinsichtlich der angestrebten Qualifikation zur Regionalliga eins. Semih Türkan und Aboubarcar Bangoura trafen zum verdienten Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten um die beiden begehrten Plätze. Keeper Konstantin Sommer konnte am Ende die Null mit einem gehaltenen Elfmeter festhalten.