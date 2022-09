Alexander Knappe kehrt auf die DP World Tour zurück

Paderborn

Zum ersten Mal seit 2017 wird Golfprofi Alexander Knappe in der kommenden Saison wieder Mitglied der DP World Tour (ehemals European Tour) sein. Nach seinem zweiten Sieg in diesem Jahr, in Belgien perfekt gemacht, steht der 33-Jährige erneut auf Rang eins des Challenge-Tour-Rankings und kann in den verbleibenden Turnieren nicht mehr aus den Top20 verdrängt werden.

Von Elmar Neumann