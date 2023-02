Kiara Nahen will sich „ranhängen“

Mit vier Athleten aus der Sprintgarde sowie Kiara Nahen, die bekanntlich längere Distanzen bevorzugt, ist der LC Paderborn am Wochenende bei den 70. Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Dortmund vertreten.

So war‘s im Vorjahr bei der Hallen-DM in Leipzig: Kiara Nahen vom LC Paderborn und Carolin Kirtzel (SV Werder Bremen) unterwegs im 3000-Meter-Finale der Frauen.

Die besten Aussichten auf einen Platz im A-Finale hat dabei Yasmin Kwadwo, die im Frauenfeld über 60 Meter mit 7,38 Sekunden an Position sieben gelistet ist. Für Kathrin Grenda (7,52 sec) und Keshia Kwadwo (7,54 sec), die mit ihren Zeiten nicht zu den Top 23 gehören, gilt wohl eher das olympische Motto. „Ich werde mein Bestes geben und hoffe, in den Bereich meiner Bestzeit zu kommen“, sagt Grenda. „Mein Wunsch wäre, dass die Zeit dann für die Halbfinalteilnahme reicht.“

Kiara Nahen geht in der Helmut-Körnig-Halle über 3000 Meter an den Start. Ihre Januar-Vorleistung aus Hannover (9:26,58 min) lässt am Ende auf einen einstelligen Platz im Klassement hoffen. Ein ex-trem schnelles Feld sei nominell gegeben, meint sie: „Ich möchte versuchen, an meiner Bestzeit von 9:23 Minuten zu kratzen und um einen Platz unter den Top 8 mitzukämpfen.“ Der Plan bei ihrem letzten Hallenwettkampf, bevor es wieder auf die Straße geht: „Einfach irgendwo ranhängen, den Kopf ausschalten und mich mitziehen lassen.“

Bei den Männern wird sich Noel Thorwesten steigern müssen, um nicht auf den hinteren Plätzen abzuschließen. Seine Saisonbestzeit, gelaufen im Januar im Vorlauf der Westfälischen Hallenmeisterschaften in Dortmund, beträgt 6,85 Sekunden; Platz 30 im Feld. Seither absolvierte Thorwesten aber keinen größeren Wettkampf mehr. „Einen richtigen Plan habe ich nicht. Einfach locker angehen und alles so umsetzen wie im Training, das ist mein Ziel“, erzählt Thorwesten.