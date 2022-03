Björn Schmidt kehrt als Trainer zum SV Heide Paderborn zurück

Björn Schmidt wurde im November in Hövelhof entlassen, im Sommer kehrt er zum SV Heide zurück.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Driller Ende Februar hatte dessen Co-Trainer Sascha Heisener übergangsweise und alles andere als erfolglos das Team übernommen. Er machte Fußball-Abteilungsleiter Thomas Dreßler allerdings deutlich, dass er für diese Position maximal bis zum Ende der Saison zur Verfügung stehen würde. Also machte sich Dreßler an die Arbeit und feilte an der Nachfolge.