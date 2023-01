Brückner führt neues Trainerteam

Während der Hinrunde hatte Roberto Busacca beim Fußball-Landesligisten DJK Mastbruch seinen Abschied zum Saisonende nach dann neun Jahren angekündigt, jetzt ist die Nachfolge für die kommende Spielzeit geregelt. Die Mastbrucher werden mit einem Trainerteam, bestehend aus drei Personen, in die Saison 2023/2024 gehen.

„Wir haben viele gute Gespräche mit jungen und ambitionierten Trainern geführt, aber nach neun Jahren mit Roberto Busacca einen Trainer von außen zu holen, ist nicht so einfach. Wir haben hier feste Strukturen und einen wohl einmaligen Zusammenhalt. Daher hat sich der Vorstand für eine interne Lösung entschieden“, teilte Hans-Jörg Brückner mit.

Der Sportliche Leiter der DJK und Ex-Profi, der unter anderem für Paderborn, Bielefeld und Meppen spielte, wird das neue Trainerteam anführen. Zu dem Trio gehören außer Brückner der aktuelle spielende Co-Trainer Niklas Hagen sowie Michael Hartmann, bis zum vergangenen Sommer fünf Jahre Trainer beim TuS Sennelager. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga trat Hartmann an der Ernst-Ackermann-Kampfbahn zurück und wurde durch David Hill ersetzt. „Zu Michael hatte ich in der Vergangenheit immer mal wieder Kontakt“, erklärte Brückner.

Drei Trainer

Hagen soll beim aktuellen Tabellenzehnten der Staffel 1 auch in der kommenden Spielzeit noch auf dem Platz stehen, aber nicht mehr so regelmäßig. „Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn er sich nach und nach rausziehen würde. Aber das müssen wir sehen“, sagte Brückner.

Drei Trainer, da stellt sich automatisch die Frage nach der Hierarchie. „Es ist eine Teamlösung, aber einer muss den Hut aufhaben. Das werde ich sein, aber es wird nicht so kommen, dass ich die Entscheidung alleine treffe. Wir werden das gemeinsam besprechen“, so Brückner.