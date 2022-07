Corona stoppt die U‘s

Seit Wochenbeginn hat eine Coronawelle die Reihen der Baseballer der Untouchables Paderborn gelichtet. War die personelle Situation am Donnerstagvormittag noch halbwegs händelbar für Headcoach Jendrick Speer, so gesellten sich im Laufe des Nachmittags weitere Leistungsträger als Covid-Ausfälle dazu. Der Kader schrumpfte vor den Play-off-Spielen gegen die München-Haar Disciples empfindlich. Da blieb den Platzherren aus sportlicher Sicht nur eine bedauerliche Konsequenz: „Nach einer internen Sitzung haben wir beschlossen, die Play-offs für dieses Wochenende abzusagen“, berichtet Speer.

Der Verband hat prompt reagiert und eine Regelung gefunden, die Speer als „suboptimal“ empfindet. Denn der Heimvorteil, den sein Team sich als Nord-Vize gesichert hatte, ist futsch. Am Modus wird sich nichts ändern, das Viertelfinale wird weiter im Best-of-Five-Modus ausgetragen. Die Mannschaft, die zuerst drei Siege auf sich vereint, zieht in die Runde der letzten Vier ein. Allerdings ist das erste Match nun datiert für Samstag, 23. Juli (14 Uhr) – in Haar. Spiel zwei und drei finden am 24. Juli ebenfalls bei den Disciples statt. Sollten weitere Duelle nötig sein, folgen die dann am Wochenende darauf (30., 31. Juli) im Ahorn-Ballpark.