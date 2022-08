Damming schreibt Geschichte

Rowan Damming, Niederländer in Diensten des Paderborner SC, hat sich zum U19-Weltmeister gekürt. Neue U19-Weltmeisterin wurde Armina Orfi aus Ägypten.

„Das ist einfach nur fantastisch. Mir fehlen die Worte, ich bin überglücklich“, jubelte Damming im Anschluss ans Finale, das eine Neuauflage des Endspiels der Europameisterschaft war. Im Mai hatte der PSC-Spieler gegen Withington noch 1:3 verloren. Damming hat somit Geschichte geschrieben: Er ist der erste niederländische U19-Weltmeister und der erste Europäer, der den Titel in den zurückliegenden 20 Jahren gewinnen konnte.

Vom PSC nahmen noch Lea-Iris Murrizi und Dennis Welte an der Jugend-Einzel-WM teil. Murrizi gewann die letzten beiden ihrer fünf Partien, Welte entschied eines von drei Spielen für sich. Während für die Mädchen die Jugend-WM mit den Einzelwettbewerben endete, bleiben die Jungen in Nancy, um die Team-Weltmeisterschaft auszuspielen. Welte tritt zusammen mit Fabian Igelbrink (SC Hasbergen), Florian Stöger und Youssef Elgammal (beide 1. SC Kempten) beim Mannschaftswettbewerb an, der heute startet. „Wir gratulieren Rowan herzlich zum Titel. Er hat auf dem Weg ins Finale manchen Favoriten bezwungen. Wir freuen uns sehr, dass er zu unserem Team für den Europapokal der Landesmeister gehört“, erklärt PSC-Geschäftsführerin Anna Wedegärtner.

Die Champions League der Squasher steigt vom 14. bis 17. September in Riccione (Italien). Neben Youngster Damming setzt der PSC auf Raphael Kandra, Simon Rösner, Nicolas Müller, Viktor Byrtus und Lucas Wirths.