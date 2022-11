Paderborner Kreispokal: Delbrücker SC schnappt sich drei Titel

Das hat es noch nie gegeben in der 14-jährigen Geschichte des Juniorenfußball-Kreispokals: Weil der Kunstrasenplatz in Benhausen durch den Wintereinbruch wegen Schnee und Eis nicht bespielbar war, konnte der dort am Samstag geplante Kreispokalendspieltag nicht wie geplant stattfinden. Es musste kurzfristig umdisponiert werden.

„Eine Austragung in Benhausen war auf Grund des Gesundheitsschutzes für alle Spieler und der Tatsache, dass das Endspiel keine Lotterie sein sollte, nicht möglich“, berichtete der Abteilungsleiter Fußball des SV Benhausen Jochen Niggemeier. So ist das Endspiel der D-Junioren zwischen dem Delbrücker SC und SC Paderborn 07 ins neue Jahr verlegt worden, da in dieser Altersklasse kein Westfalenpokal ausgespielt wird. Weil es in allen anderen Altersklassen aber noch in diesem Jahr im Westfalenpokal weitergeht, wurde eine kurzfristige Verlegung zwingend notwendig.

Die Spiele wurden daraufhin zu einem der beteiligten Vereine gelegt und konnten somit noch am geplanten Tag stattfinden. „Unser Dank gilt allen, die an dieser Umsetzung kurzfristig mitgewirkt haben und die Austragung der Endspiele ermöglicht haben. Das war aus unserer Sicht der bestmögliche Plan B und fast alternativlos. Es tut uns insbesondere für den SV Benhausen Leid, dessen Vorbereitungen, insbesondere für das traditionell leckere Catering, leider ebenso umsonst gewesen sind“, sagte Pokalspielleiter Christopher Bolte.

Der neue C-Junioren-Kreispokalsieger Delbrücker SC spielte mit: Henry Blank, Lukas Wördehoff, Kamil Dobrowolski, Joshua Kirchmeier, Jakob Weidemann, Elian Gerke, Lars Kautschor, Felix Hansen-Schwartz, Denis Alibasic, JNajdi Mohammed-Reza, Lukas Diekotto, Yassir Taberkent, Noah Kirschner, Johannes Lapsien, Hamza Kalyoncu und Arne Wiegers. Hinten rechts Trainer Timo Kell, hinten links Co-Trainer David Trost. Foto: Christian Kroker

C-Junioren-Finale

Im Pokalendspiel der C-Junioren wurde zunächst der Delbrücker SC seiner Favoritenrolle gerecht. Der Westfalenligist setzte sich beim Bezirksligisten DJK Mastbruch deutlich mit 5:1 (3:1) durch. Das Endspiel, das kurzfristig auf den Mastbrucher Kunstrasen verlegt wurde, war bereits mit der ersten Aktion des Spiels entschieden. Mastbruchs Keeper Maksim Riemer sah in der zweiten Minute wegen eines Foulspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Aus dem folgenden Freistoß erzielte Joshua Kirchmaier im Nachsetzen die Führung, und dann ging es nur noch in eine Richtung. In der Folge konnten Mohammed-Reza Najdi und Elian Gerke für die Mannschaft von Trainer Timo Kell erhöhen.

Der DSC schaltete nun einen Gang zurück und ließ die DJK wieder ins Spiel kommen. „Über weite Strecken war es nicht erkennbar, dass wir in Unterzahl spielen mussten. Meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft“, sagte ein nicht unzufriedener DJK-Coach Niklas Hagen. Das Ehren- und Anschlusstor durch Felix Forell zum zwischenzeitlichen 1:3 war somit auch absolut verdient. Auch nach dem Seitenwechsel hielt der Bezirksligist gut dagegen, die Tore erzielte aber nur noch Delbrück. Und zwar in Person von erneut Gerke und Yassir Taberkent, so dass der DSC Nachfolger vom SV Heide wurde. In der erste Runde des Westfalenpokals spielt Delbrück am 10. Dezember beim Dortmunder Bezirksligisten FC Brünninghausen.

Die Endspiele in der Übersicht Foto: A-Junioren

SV Heide Paderborn - SF DJK Mastbruch 11:10 n.E. (1:1)

Tore: 0:1 Abdullah Alkader (20.), 1:1 Marios Aliprasitis (45.)

Elfmeter für Heide: Leese, Wyshoff, Szura, Golin, Loke, Nau, Ens, Dollmann, Oborowski, Aliprasitis

Elfmeter für Mastbruch: R. Treffon, T. Treffon, Schulte, Kessler, Jeha, Plötze, Eckert, Alkader, Nantwi

Schiedsrichter: Janik Stork



B-Junioren

Delbrücker SC - SV Heide Paderborn 4:2 n.E. (0:0)

Elfmeter für Heide: L. Treffon, Stamm, Ahmadi, Berisha

Elfmeter für Delbrück: Fromme, Uslu

Schiedsrichter: André Pecher



C-Junioren

SF DJK Mastbruch - Delbrücker SC 1:5 (1:3)

Tore: 0:1 Joshua Kirchmaier (4.), 0:2 Mohammad-Reza Najafi (15.), 0:3 Elian Joel Gerke (23.), 1:3 Felix Forell (35.), 1:4 Yassir Taberkent (40.), 1:5 Elian Joel Gerke (57.)

Schiedsrichter: Kevin Ruf



B-Juniorinnen

SC Borchen - Delbrücker SC 0:4 (0:0)

Tore: 0:1 Vila Ossenschmidt (55.), 0:2 Canan Kartum (59.), 0:3 Chiara Dauer (61.), 0:4 Lara Hessel (73.)

Schiedsrichter: Dennis Neldner ...

B-Juniorinnen-Finale

Den zweiten Kreispokalsieg für den Delbrücker SC schnappten sich erwartungsgemäß die B-Juniorinnen. Der favorisierte Westfalenligist besiegte im Endspiel auf dem heimischen Kunstrasen den Kreisligisten SC Borchen mit 4:0 (0:0) und wurde damit Nachfolger der JSG Lichtenau/Sauertal. Zwar war der Gastgeber von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, doch in den ersten 40 Minuten fehlte der unbedingte Willen, einen Treffer zu erzielen. So ging es torlos in die Kabinen, ehe der DSC in Durchgang zwei den Druck erhöhte. Vilja Ossenschmidt markierte die erlösende Führung. Canan Kartum, Chiara Dauer und Laura Hessel konnten in der Folge das Ergebnis noch in die Höhe schrauben. „Ein Lob geht auch an Borchen. Sie haben es vor allem kämpferisch sehr gut gemacht und lange Zeit ohne Gegentreffer durchgehalten“, sagte Delbrücks Trainer Johannes Elma nach dem vermeintlichen Pflichtsieg.

Nach einem Freilos in Runde eins bekommt Delbrück es im Westfalenpokal im Februar nächsten Jahres auswärts mit dem Sieger Sieger der Partie RW Ahlen (Bezirksliga) gegen TuS Recke (Westfalenliga) zu tun.

Der neue U17-Kreispokalsieger Delbrücker SC: Oliver Gucwa, Lukas Mehn, Noel Busacca, Niklas Hatzig, Max Remmert, Jan Stamm, Jan Eckert, Luc Treffon, Arash Ahmadi, Rory Keßler, Nico Lucarelli, Fabian Belz, Lorik Berisha, Jonah Wieneke. Foto: FLVW

B-Junioren-Finale

Auch im dritten Endspiel des Tages gab es einen neuen Kreispokalsieger. Bei den B-Junioren entthronte der Delbrücker SC den Ligakonkurrenten vom SV Heide im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es auf dem Rothesportplatz des SV Heide noch torlos gestanden. Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie mit nur wenigen Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften neutralisierten sich, so dass folgerichtig die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Dort hatte der Titelverteidiger den ersten Vorteil auf seiner Seite, da ein DSC-Schütze nicht verwandeln konnte. In der Folge trafen aber Lorik Berisha, Arash Ahmadi, Luc Treffon und Jan Stamm für die Mannschaft von Trainer Florian Brinkschröder. Auf der anderen Seite konnten die Rothekicker ihren ersten Vorteil nicht nutzen. Während nur Samih Uslu und Tom Fromme verwandeln konnten, patzten gleich zwei Schützen, so dass sich der DSC über die Pokaltitel Nummer drei an diesem Tag freuen durfte. In der ersten Runde des Westfalenpokals empfängt Delbrück am 11. Dezember den Westfalenligisten VfB Waltrop.

Der alte und neue U19-Kreispokalsieger SV Heide spielte mit: Marvin Leese, Marios Aliprasitis, Tim Satzinger, Leonard Nau, Til Kottmann, Erik Bormatkov, Jannis Loke, Jannik Golin, Ferdinand Dollmann, Robin Ens, Felix Preis, Dustin Szura, Felipe Priego, Kenan Kaba und Jakob Oborwoski, Trainer Marc Fingerhut (links), Co-Trainer Jörg Kleine (Zweiter von links). Foto: Christian Kroker

A-Junioren-Finale

Zum Abschluss des etwas anderen Kreispokalendspieltages gab es dann doch noch eine Pokalverteidigung bei den A-Junioren. Hier setzte sich wie im Vorjahr der SV Heide durch. Der Landesligist traf im Finale auf den Bezirksligisten DJK Mastbruch, der im Halbfinale mit dem Sieg über den anderen Landesligisten Delbrücker SC schon für eine kleine Überraschung gesorgt hatte. Die Zuschauer am Mastbrucher Kunstrasenplatz sahen ein packendes und spannendes Finale. Der Gastgeber fand dabei gut ins Spiel und konnte durch Abdullah Alkader in Führung drehen. Es dauerte ein wenig, bis Heide ebenfalls im Spiel ankam. Doch mit zunehmender Zeit übernahm der Favorit die Spielkontrolle. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit markierte Marios Aliprasitis den 1:1-Ausgleich. Nach dem Wechsel besaßen die Rothekicker die größeren Spielanteile, doch die größten Einschussmöglichkeiten wurden auf Seiten der Mannschaft von Trainer Jan-Gabriel Hartel notiert. Da in der regulären Spielzeit keine Entscheidung fiel, musste auch hier das Elfmeterschießen her. Beide Teams strapazierten die Nerven der Außenstehenden gewaltig: Alle 22 sich auf dem Feld befindenden Spieler mussten ran. Zunächst besaß die DJK einen Vorteil, doch nach fünf Schützen stand es 4:4. In der Verlängerung des Elfmeterschießens trafen auf beiden Seiten weitere fünf Schützen. Danach parierte Heides Keeper Marvin Leese den vorentscheidenden Strafstoß, bevor Jannik Golin als letzter Schütze zum umjubelten Sieg traf. „Auf Grund der Spielanteile geht der Sieg in Ordnung. Im Elfmeterschießen ist natürlich aber auch immer Glück dabei“, sagte Heides Trainer Marc Fingerhut, der zudem auch die besondere Moral seiner Mannschaft lobte, die bei der Siegerehrung auch ihres vor knapp zwei Monaten verstorbenen Mitspielers Max Krückeberg gedachte.

In der ersten Runde des Westfalenpokals gastiert Heide am 11. Dezember beim FC Iserlohn, der ebenfalls in der Landesliga spielt.