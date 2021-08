Der Ball darf wieder rollen

Die beiden Bundesligateams spielen zunächst im NRW-Cup mit, einer Art Vorbereitungsturnier auf die kommende Erstliga-Saison, die am 11. September angepfiffen wird. Los geht es bereits am heutigen Donnerstag. Die U19 des Fußball-Zweitligisten erwartet im Nachwuchsleistungszentrum (Anstoß: 14.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach. In den kommenden drei Wochen trifft der SCP noch auf den 1. FC Köln und Rot-Weiß Oberhausen. Die U17 startet am Freitag um 13 Uhr bei Borussia Mönchengladbach in den Ligapokal und spielt in der Gruppenphase noch gegen den FC Schalke 04 und Fortuna Köln.

