Die GFL 1 – Begegnung mit einer „anderen Welt“

Beide Teams waren im Saisonverlauf zehnmal ungeschlagen geblieben. Die Brandenburger gingen in Frankfurt/Main wohl auch 13:7 in Führung, gerieten danach aber entscheidend mit 13:30 ins Hintertreffen.

Am Rande der Partie traf Irmscher den früheren Paderborner Kicker Heiko Bals, der nach seinem Wechsel nach Potsdam im Jahr 2020 zu einem der besten Offense-Allrounder in der GFL 1 reifte. Irmscher und Präsident David Schmidtmann verfolgten die Partie entspannt aus einer VIP-Loge heraus, derweil Maskottchen Paddy Dolphins am Spielfeldrand performte. „Potsdam hat mit extrem hohem Tempo gespielt, auch die Physis ist eine andere als in der GFL2. Da kommt was auf uns zu“, spricht Irmscher von einer „anderen Welt.“

Am Sonntag folgte traditionell für die Vertreter der Vereine die jährliche GFL-Sitzung. Großes Thema war die Verlegung der Weltmeisterschaft in Deutschland von 2023 auf 2025. Begründung des Weltverbandes: die schwierige internationale Lage. In der Saison 2023 wird es für jeden GFL-Klub zwei Punktspiele mehr geben, denn die Interconference-Spiele zwischen Nord- und Süd-Gruppe werden nach elf Jahren Abstinenz wieder Einzug in den Spielplan der deutschen Topliga halten. Bis zur Saison 2011 waren die Interconference-Spiele fester Bestandteil. Insbesondere die sportliche und wirtschaftliche Ungleichbehandlung der GFL-Vereine sprach vor elf Jahren für deren Abschaffung. Heute sehen die Vereine einen Mehrwert für die Liga, erlauben sie doch einen sportlichen Nord-Süd-Vergleich bereits vor den Play-offs, während sie gleichzeitig das Angebot für Fans und Sponsoren bereichern.

Beginnen wird die nächste GFL-Saison am 20. Mai 2023. So wies es der am Sonntag in Frankfurt präsentierte Rahmenterminplan für das kommende Jahr aus.

Jason Irmscher geht mit einem ehrgeizigen Ziel in nun anstehende Gespräche mit finanziellen Förderern: „Um ohne Bauchschmerzen die Saison bestreiten zu können, brauche ich 200.000 Euro an Sponsorengeldern.“