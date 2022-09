Die Untouchables hoffen noch

Paderborn

Nach den beiden verlorenen Schlachten im Bonner Stadion Rheinaue steht es 0:2. Mit dieser Hypothek gehen die Baseballer der Untouchables Paderborn an diesem Wochenende in den restlichen Teil der Endspiele um die Bundesliga-Meisterschaft. Drei Siege gegen die Capitals in den ausstehenden maximal drei Partien und die U‘s-Gemeinde darf doch noch jubeln.

Von Jörg Manthey