Die U‘s sind gebeutelt

Untouchables Paderborn oder Legionäre Regensburg, wer zieht ins Finale um die Deutsche Baseball-Meisterschaft gegen die Bonn Capitals ein? Diese Frage wird am Wochenende beantwortet, wenn sich beide Teams nach dem Split in Paderborn in Regensburg gegenüber stehen.

Das dritte Spiel in der Serie Best of Five beginnt am Samstag um 14 Uhr, die vierte Partie am Sonntag um 13 Uhr. Sollte eine fünfte Begegnung notwendig sein, steigt diese am Sonntag um 16.30 Uhr.