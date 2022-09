DJK trifft auf Brandy

Am vierten Spieltag in der Fußball-Landesliga kommt es zum ersten Derby und zwar empfängt der SV Heide Paderborn am Sonntag den SCV Neuenbeken. Aufsteiger DJK Mastbruch hat es auch nicht weit zum Gastspiel in Schloß Holte.

VfB Schloß Holte - SF DJK Mastbruch (So., 15 Uhr). Es ist noch sehr früh in der Saison, aber für DJK-Trainer Roberto Busacca steht jetzt schon fest: „Bis auf zwei, drei Top-Teams, kann jeder jeden schlagen. Nur darf man dafür nicht ein Prozent nachlassen, sondern immer 100 Prozent geben.“ Seine Mannschaft habe mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen bewiesen, dass sie konkurrenzfähig sei.

Alles im Plan also beim Neuling, der laut Busacca auch nichts zu verlieren hat. „Wir wissen, wo wir herkommen. Hier verdient niemand Geld, Die Jungs waschen ihre Trikots noch selbst, da ist jedes Spiel für uns ein Highlight. Noch dazu, wenn wir, wie am Sonntag, unter anderem gegen Sören Brandy, einem ehemaligen Paderborner Spieler antreten“, beschreibt der Coach, mit wie viel Freude seine Mannschaft den Aufgaben entgegensieht. Brandy stieg 2009 mit dem SCP in die 2. Bundesliga auf. Mitaufsteiger Schloß Holte habe eine hohe Qualität, aufpassen müsse man vor allem auf Goalgetter Julian Lakämper.

SV Heide - SCV Neuenbeken (So., 15 Uhr). „In einem Derby kann es schon mal emotional werden. Da heißt es kühlen Kopf zu bewahren“, mahnt SVH-Trainer Björn Schmidt. Wenn das Derby doch eine Eigendynamik entwickelt, sollten die Spieler des SV Heide auf das im Training eingeübte zurückgreifen können. Druck zu simulieren, ist stets Gegenstand der Übungseinheiten, so dass im Ernstfall, also dem Wettkampf, situativ stets die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Die Ruhe und die Stabilität nicht zu verlieren, ist das, worauf Coach Schmidt bei seiner Mannschaft Wert legt. Mit Filipe Domingues sieht Schmidt übrigens einen Stammspieler auf Neuenbekener Seite wieder, den er einst beim SVH, als Schmidt dort schon mal das Traineramt innehatte, aus der Jugend in den Seniorenbereich hochgezogen hat. Überhaupt kennen sich die beiden Mannschaften natürlich bestens, so dass es wieder ein enges Match werden wird.

Daran glaubt auch Neuenbekens Co-Trainer Sascha Heisener: „Es wird sicherlich ein hitziges, aber sportlich faires Derby. Aufgrund der sportlichen Rivalität hat das Spiel in dieser Region einen hohen Stellenwert.“ Heisener wird am Sonntag auf viele bekannte Gesichter treffen. Schließlich war er lange Spieler und Trainer im Verein des SV Heide. Aber: „Die Liebe zu diesem Verein wird für 90 Minuten ruhen. Für uns sind drei Punkte das Ziel.“ Der Co-Trainer weiß um die Brisanz des Spiels, da „viele der Spieler früher mal für den Gegner gespielt haben und sich einige noch gut kennen.“

Dem SCV stehen der verletzte Markus Wittmann sowie der rotgesperrte Christian Rasche nicht zur Verfügung.