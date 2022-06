Dolphins-Headcoach Jason Irmscher: „Wir können jeden schlagen“

Aufsteiger nach drei Spielen in der 2. Liga angekommen

Paderborn

„Mund abputzen und weitermachen“: So hatte Headcoach Jason Irmscher die erste Saisonniederlage der Paderborn Dolphins in der German Football League 2 am Pfingstsonntag bei den Lübeck Cougars (13:21) kommentiert.

Von Peter Klute