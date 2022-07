Paderborn

Am zweiten Spieltag der 2. Tennis-Bundesliga Nord möchte das Team Hämmerling TuS Sennelager beim Bremer TC von 1912 seinen guten Einstieg in die Saison auszubauen. Die Partie beginnt am Freitag, 15. Juli (13 Uhr), und ist im Internet per Live-Ticker verfolgbar.