„Erste Niederlage kein Weltuntergang“

Dass auch in Marienloh die Bäume nicht in den Himmel wachsen, musste am Sonntag die Mannschaft von René Wegs bei der 0:2-Niederlage gegen den ärgsten Verfolger Dahl/Dörenhagen neidlos anerkennen. Damit fand die Erfolgsserie von sieben Siegen in Folge in der Fußball-Kreisliga A ein jähes Ende.

Fußball-Kreisliga A: Marienlohs Trainer René Wegs will das 0:2 gegen Dahl/Dörenhagen nicht überbewerten

Mit spektakulärem Offensiv- und Kombinationsfußball hatte der Primus in den Vorwochen seine Gegner überrollt. 32 Tore in den sieben Partien, mehr als vier Tore im Schnitt, sprachen eine deutliche Sprache. Und gemessen an den Gegentoren wies Marienloh auch die mit Abstand beste Abwehr der Liga auf: erst vier Gegentreffer. Und es fragten sich nach weniger als einem Viertel der Saison trotzdem schon alle, wer diese Marienloher auf dem Weg zum Titel überhaupt noch stoppen kann. Die Antwort: Dahl/Dörenhagen.

Der Fusionsverein überraschte den SV mit aggressivem Forechecking. Gegen dieses forsche Auftreten fand das Heimteam kein Mittel und schaffte es selten, gefährlich vors Tor zu kommen. Mit der ersten gefährlichen Chance in der 42. Minute ging der munter aufspielende Gast durch Mathis Wietfeld in Führung. Der zweite Treffer war ein Nackenschlag, von dem sich der SV nur schwer erholte. Der 44-jährige Routinier Bülant Aktan köpfte in der 45. Minute aus kurzer Distanz mustergültig zum 2:0 ein.

In der zweiten Halbzeit war Dahl/Dörenhagen das dominierende Team und dem dritten Tor näher als der Gastgeber dem Anschlusstreffer. Als der Schlusspfiff ertönte, war der Jubel bei D/D groß. „Wir wollten nicht nur einen, sondern alle drei Punkte. Das hat man gesehen. Wir freuen uns, es war ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Zudem war das Chancenplus bei uns“, analysierte Dahl/Dörenhagens Trainer Alexander Ditz.

Die Marienloher waren sich nach dem Schlusspfiff einig, dass sie diese Pleite nicht umwirft. „Die erste Niederlage ist kein Weltuntergang. Es konnte niemand wirklich ernsthaft erwarten, dass wir ungeschlagen durch die Liga marschieren. Andere sehen uns zwar als Top-Anwärter auf den Sprung nach oben. Wir sind es auf jeden Fall nicht“, urteilte Marienlohs Trainer René Wegs weit vorsichtiger und ergänzte: „Wir spielen bisher eine gute Saison. Aber das ist keine Garantie für irgendwas. Wir haben unseren Fokus bisher auf das gerichtet, was das Spiel der Gegner verlangt und was unsere Mannschaft kannt. Und das haben wir bisher ganz oft gut hingekriegt durch solide Arbeit. Nicht mehr, aber auch nicht weniger“. Beim Übungsleiter ging der Fokus nach dem Fehlschlag direkt nach vorne. „Jetzt heißt es erstmal Wunden lecken, und dann haben wir am Mittwoch im Kreispokal eine willkommene Abwechslung, bevor es zum ganz schweren Auswärtsspiel zum SV BW Etteln geht.“