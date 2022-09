Erstes Match dauert nur 61 Minuten

Der Paderborner Squash Club hat sich bei den European Club Championships im italienischen Riccione am Donnerstag wie erwartet den Sieg in der Gruppe B gesichert. Die Partien gegen Squash Italia und ESRC aus Finnland endeten beide mit einem 4:0-Streich für den Titelverteidiger, wobei den Herausforderern nicht ein Satz gegönnt wurde (24:0).

Am Abend folgte noch der Viertelfinalsieg gegen die dänische Auswahl von Skovbakken, dem Zweiten der Gruppe A. Nach zwei 3:0-Siegen von Lucas Wirths und Nicolas Müller sowie einem 11:6 Simon Rösners im ersten Satz wurde die Partie beim Stand von 3:0 beendet (Dead-Rubber-Regelung). „Das war eine härtere Aufgabe. Die haben uns das ein oder andere Mal gut in die falsche Ecke geleitet, das war schon ganz interessant“, zollte Raphael Kandra den Dänen ein Kompliment. Halbfinalgegner wird am Freitag der New Squash Club CataniaItaly (Italien) sein, der den Grasshopper Club Zürich mit PSC-Bundesligaspieler Dimitri Steinmann distanzierte.