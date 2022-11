Europas Squash-Elite trifft sich in Paderborn 

Wenn der Paderborner Squash Club kurzfristig eine Pressekonferenz anberaumt und hierfür mit Michael Gäde auch den Präsidenten des Deutschen Squash-Verbandes ankündigt, dann gibt es was zu berichten. Der PSC machte am Freitagmittag im Bistro des Ahorn-Sportparks Geschmack auf das Squashjahr 2023. Vom 13. bis 16. September wird er „in der Mitte Europas“ den Europapokal der Landesmeister (ECC) ausrichten, bei dem 20 bis 30 Damen- und Herrenteams aus ganz Europa erwartet werden.

Der PSC ist mit beiden Mannschaften dafür gesetzt. „Der ECC ist unsere Lieblingsdisziplin“, schmunzelte PSC-Chef Andreas Preising. Der Rekord-Europapokalsieger, der vor etwa zwei Monaten im italienischen Riccione in einem Finalkrimi gegen Mulhouse zum elften Mal die Königsklasse gewann (2:2, 7:7 Sätze und 137:122 Punkte), wird das prestigeträchtige Turnier damit nach 2005 und 2017 zum dritten Mal in der Vereinshistorie in Paderborn stattfinden lassen.