Freya Brökling springt auf Platz vier

Zum richtigen Zeitpunkt in Topform: Freya Brökling vom TSV Schloß Neuhaus hat bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U16 in Bremen ihre bisherige Bestmarke im Dreisprung der W15 (11,01 m) um 46 Zentimeter steigern können und mit 11,47 Metern einen tollen vierten Platz belegt.

„Der Tag hätte kaum besser laufen können. Eine neue Bestleistung und ein Platz unter den ersten Acht war die Zielvorgabe“, strahlte TSV-Trainer Gerritt Gutthoff.

Schon der Einstieg weckte Hoffnungen: 11,09 Meter waren direkt der erhoffte neue Rekord. Im dritten Versuch kam auch die Schnelligkeit dazu: Freya Brökling traf den Balken super und segelte auf 11,47 Meter. Auch die folgenden Sprünge (11,39 m und 11,37 m) konnten sich sehen lassen. „Position vier wird ja oft als Holz-Platz bezeichnet. Aber wir sind damit total happy. Freya hat sich für ihre Arbeit belohnt und ist nach einer tollen Steigerung bundesweit von Platz sieben auf Platz vier vorgesprungen“, lobte Gutthoff. „Jetzt freuen wir uns auf das nächste Jahr.“

Noch besser machte es Mittelstreckler Luis Butterwegge vom LC Paderborn, der über 3000 Meter der Jugend M15 mit seiner Meldezeit (9:50,21) als Elfter gelistet war. Die konnte er, wie vorher erhofft, um stattliche 23 Sekunden unterbieten und wurde in 9:27,88 Minuten Deutscher Vizemeister.

In einem zunächst langsamen Rennen konnte sich der DM-Debütant gut einsortieren: „Es war am Anfang ziemlich stressig und es wurde viel gerempelt, sodass ich extrem aufpassen musste, dass ich nicht stürze. Als es dann schneller wurde, war es etwas entspannter, da wir vorne nur noch zu sechst waren. Die letzten zwei Runden waren ziemlich hart, weil vorne das Tempo angezogen wurde“, resümierte Butterwegge, der einen mutigen Schlussspurt hinlegte. „Das fühlt sich schon cool an. Mit dem zweiten Platz hätte ich echt nicht gerechnet.“

Trainer Christian Scharf freute sich mit seinem Schützling: „Das war eine große Überraschung, mit der man nicht rechnen konnte. Luis ist unglaublich clever gelaufen: auf den ersten 1000 Metern noch sehr zurückhaltend am Ende des Feldes und zur richtigen Zeit im Vorderfeld. Bei seinem tollen Schlussspurt hat er deutlich renommiertere Gegner hinter sich gelassen.